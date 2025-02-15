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Адвокат Винника рассказал о реакции россиянина на освобождение из тюрьмы в США

Адвокат Винника Бух: освобождение россиянина оказалось для него сюрпризом
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Кадр из видео/РИА Новости

Освобождение россиянина Александра Винника из тюрьмы в США было неожиданностью. Об этом «Ленте.ру» заявил его адвокат Аркадий Бух.

«Мы не знали, когда это произойдет и может ли произойти, то есть это было сюрпризом. Александр очень скромный и не медийный человек, и достаточно скрыты эмоции», — подчеркнул он.

По словам адвоката, при этом приезд на родину и встреча с родственниками оказалась «слезной драмой» для вернувшегося в Россию Винника.

15 февраля в Сан-Франциско суд официально закрыл дело против россиянина Винника.

В ночь на пятницу, 14 февраля, в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в московском аэропорту в день возвращения Винника задержали американца.

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