Адвокат Винника рассказал о реакции россиянина на освобождение из тюрьмы в США

Освобождение россиянина Александра Винника из тюрьмы в США было неожиданностью. Об этом «Ленте.ру» заявил его адвокат Аркадий Бух.

«Мы не знали, когда это произойдет и может ли произойти, то есть это было сюрпризом. Александр очень скромный и не медийный человек, и достаточно скрыты эмоции», — подчеркнул он.

По словам адвоката, при этом приезд на родину и встреча с родственниками оказалась «слезной драмой» для вернувшегося в Россию Винника.

15 февраля в Сан-Франциско суд официально закрыл дело против россиянина Винника.

В ночь на пятницу, 14 февраля, в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в московском аэропорту в день возвращения Винника задержали американца.