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Медведчук сделал предположение о будущем Зеленского

Медведчук: Зеленский может оказаться на скамье подсудимых
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РИА Новости

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что президент Украины Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых.

«Зеленский осознает, что даже самый прозападный его преемник, а других на Украине сегодня не осталось, будет обязан усадить его на скамью подсудимых», — отметил Медведчук.

Он добавил, что именно это является причиной активной зачистки политического поля на Украине.

До этого Медведчук говорил, что президент Украины Владимир Зеленский юридически не сможет поставить подпись под документом о мире с Россией.

Он уточнил, что 21 мая Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины, поэтому «его подпись под документом ничего не стоит». Кроме того, он также не может издавать указы и распоряжения, так же как и отменять их действие. Поэтому «легитимная отмена решения о запрете переговоров с РФ, которые Зеленский запретил своим указом, на сегодняшний день невозможна».

Ранее Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский.

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