Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС заявил, что президент Украины Владимир Зеленский юридически не сможет поставить подпись под документом о мире с Россией.

«Переговорный процесс может иметь место, но подписание соглашений о мире им в настоящее время исключается», — отметил Медведчук.

Он уточнил, что 21 мая Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины, поэтому «его подпись под документом ничего не стоит». Кроме того, он также не может издавать указы и распоряжения, так же как и отменять их действие. Поэтому «легитимная отмена решения о запрете переговоров с РФ, которые Зеленский запретил своим указом, на сегодняшний день невозможна».

До этого министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен участвовать в будущих переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский.