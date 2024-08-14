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Польша заочно предъявила обвинение в шпионаже участнику обмена между РФ и Западом

Прокуратура Польши заочно предъявила обвинение в шпионаже гражданину РФ Рубцову

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Польская прокуратура заочно предъявила обвинение в шпионаже россиянину Павлу Рубцову, освобожденному в рамках обмена между РФ и Западом. Об этом сообщает Национальная прокуратура Польши.

Известно, что прокурор Люблинского отдела по делам организованной преступности и коррупции направил 9 августа 2024 года в окружной суд Пшемысля обвинительное заключение в отношении Пабло Г., он же Павел Р., обвиняя его в совершении преступления по статье 130 параграф 2 УК.

Рубцов якобы с апреля 2016 года по февраль 2022 года в Пшемысле, Варшаве и других местах, принимая участие в деятельности иностранной разведки (российской. — «Газета.Ru»), предоставлял ей информацию, передача которой могла нанести вред Польской Республике, в том числе как члену НАТО.

Рубцова Польша освободила по просьбе США.

1 августа Москва и западные страны провели крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, осужденных в РФ, Белоруссии, США, Польше, Норвегии, Германии и Словении.

В рамках сделки в РФ вернулись десять граждан. В Германию и США, в свою очередь, вернулись 13 и три человека соответственно. При этом среди тех, кого получили западные государства, оказался и Яшин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители Польши передумали переходить на евро.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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