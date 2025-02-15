Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продал украинский народ Западу за сотни миллионов долларов. Его слова передает РИА Новости.

«В 2020-м году Зеленский заявил, что Минские соглашения не соответствуют интересам Украины. А потеря космических территорий, ... более половины населения стран, сбежавших от правления этого Урода, соответствует? <...> [Зеленский] продал не только одних воюющих, но и их семьи и всего украинского ... народа, причем несколько раз западным хозяевам» — поделился Медведчук.

Он уточнил, что по задумке Зеленского украинцы должны изображать сопротивление для «ярких картинок», которые Зеленский продает западным партнерам.

До этого Медведчук говорил, что власти Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии думают о присоединении отдельных украинских земель.

Ранее Арестович заявил, что Украину начали делить, «как забитого бизона».