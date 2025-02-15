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Медведчук заявил, что некоторые страны ЕС хотят заполучить украинские территории

Медведчук: отдельные страны ЕС вынашивают идеи присоединения украинских земель
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РИА Новости

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что власти Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии думают о присоединении отдельных украинских земель.

По словам Медведчука, речь идет об отдельных украинских землях, которые были искусственно включены в состав современной Украины.

«Политики этих стран неоднократно высказывали и даже настоятельно рекомендовали своим правительствам реализовать эти идеи, имеющие историческую обоснованность и целесообразность», — поделился он.

Он уточнил, что сегодня единственно правильным выходом является реализация идей политиков этих стран взять под защиту население и территории, где проживают представители национальных меньшинств, ведь сегодня этот путь как никогда актуален.

До этого британская газета The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что Украину «отымели». По его словам, конфликт будет решен без участия официального Киева в переговорном процессе.

Ранее Арестович заявил, что Украину начали делить, «как забитого бизона».

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