В Совфеде прокомментировали новую американскую доктрину во внешней политике

Пушков заявил, что доктрина Трампа-Вэнса не совпадает с либеральными идеями ЕС

Новая внешнеполитическая доктрина, положения которой высказывают президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс, кардинально отличается от либеральных «ценностей» Европейского союза. Об этом в своем Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков.

«Эта расщелина не может не сказаться на отношениях Европы и США при Трампе. Это и получило свое выражение в выступлении Вэнса», — заявил Пушков, комментируя выступление американского вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности.

Пушков поддержал слова Вэнса о том, что Россия и Китай не угрожают европейской демократии, в то время как настоящую угрозу несет либеральная диктатура, которая закрывает возможность для высказывания любых других точек зрения.

Российский сенатор резюмирует, что после прихода к власти Дональда Трампа, который представляет интересы консервативной части населения США, между США и Европой начнутся идеологические столкновения.

Сам Трамп назвал выступление Джея-Ди Вэнса с критикой Европы блестящим.

Ранее Пушков назвал «напускной» решимость Евросоюза тягаться с Трампом.