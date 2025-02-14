Министр финансов США Скотт Бессент пообещал внедрить на Украине передовые практики приватизации. Фрагмент его выступления распространило украинское издание «Страна.ua».

Также министр заявил, что США намерены добиться тесного переплетения экономики Украины с американской, чтобы «американские налогоплательщики получили доход за деньги, которые они вложили».

Перед этим турецкий аналитик Селви отметил, что президент США Дональд Трамп «положил глаз» на украинские ресурсы стоимостью $500 трлн.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти миллиардеров — Виктора Медведчука, Петра Порошенко, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). По его словам, они могут быть сняты, только если они компенсируют многомиллиардный ущерб бюджету. Ограничения предполагают бессрочную блокировку активов этих олигархов. 14 февраля в отношении них было начато уголовное производство.

Ранее на Украине захотели приватизировать бывший завод Дерипаски.