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В США пообещали внедрить на Украине передовые практики приватизации

Глава минфина США Бессент пообещал внедрить на Украине практики приватизации
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Игорь Зарембо/РИА Новости

Министр финансов США Скотт Бессент пообещал внедрить на Украине передовые практики приватизации. Фрагмент его выступления распространило украинское издание «Страна.ua».

Также министр заявил, что США намерены добиться тесного переплетения экономики Украины с американской, чтобы «американские налогоплательщики получили доход за деньги, которые они вложили».

Перед этим турецкий аналитик Селви отметил, что президент США Дональд Трамп «положил глаз» на украинские ресурсы стоимостью $500 трлн.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти миллиардеров — Виктора Медведчука, Петра Порошенко, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов). По его словам, они могут быть сняты, только если они компенсируют многомиллиардный ущерб бюджету. Ограничения предполагают бессрочную блокировку активов этих олигархов. 14 февраля в отношении них было начато уголовное производство.

Ранее на Украине захотели приватизировать бывший завод Дерипаски.

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