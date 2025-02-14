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Владеющий 29 квартирами депутат предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке

Депутат Барсов из Сургута предложил пенсионерам зарабатывать мойкой машин
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Бизнесмен и депутат гордумы Сургута Евгений Барсов, который владеет 10 спортивными самолетами и 29 квартирами, предложил пенсионерам подрабатывать на автомойке. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, работа на автомойке — хорошая возможность для пожилых людей заработать на еду.

«Для тех, кто боится остаться без работы или без средств к существованию <...> Идите на мойку. На мойках можно заработать», — сказал Барсов.

Он отметил, что, когда посещал автомойки, то не видел там «ни одной бабки или дедки».

На сайте гордумы опубликована декларация о доходах Барсова за 2018 год, в которой указано, что он владеет 10 спортивными самолетами, 29 квартирами, рядом земельных участков, а его годовой заработок составляет 33,5 миллиона рублей.

До этого российские аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров. На первом месте оказалась вакансия врача общей практики для многопрофильной московской клиники, работодатель предлагает зарплату в размере 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году количество вакансий для пенсионеров выросло в два раза.

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