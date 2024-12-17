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Глава МИД КНР заявил, что отношения Китая и России не направлены против третьих сторон

Ван И: отношения Китая и России не направлены против третьих сторон

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Отношения Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон и не подвержены внешнему вмешательству, заявил глава МИД Китая Ван И. Об этом, ссылаясь на выступление министра на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии, сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что КНР и Российская Федерация придерживаются диалога, а не конфронтации, партнерства, а не формирования союзов. Пекин и Москва способствуют общему стабильному и сбалансированному развитию отношений между крупными государствами.

Ван И подчеркнул, что отношения России и Китая строятся на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны. Кроме того, они не подвержены вмешательству внешних факторов.

12 декабря председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым заявил, что Китай и РФ продолжат углублять политическое взаимодействие, а также последовательно расширять практическое сотрудничество во всех сферах.

Ранее МИД Китая поставил Бербок на место из-за слов о России.

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