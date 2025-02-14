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В Гренландии члена оппозиционной партии исключили за расистские высказывания

В Гренландии политика исключили из партии за расистские слова в адрес датчан
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Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/Reuters

В Гренландии одного из членов крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерак» исключили за расистские высказывания в адрес датчан. Об этом говорится в заявлении партии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что член партии заявил: «Когда мы станем независимыми, датчане должны будут уехать домой».

«Эти высказывания идут вразрез с нашими основополагающими ценностями и представлениями о будущем Гренландии. В этой связи «Налерак» принял решение исключить этого члена из партии», — сказано в тексте.

В заявлении не называется имя мужчины, но, по данным газеты Sermitsiaq, речь идет о Кнуде Матиассене. Ранее его исключили из другой партии из-за обвинений в насилии.

Гренландия является автономией в составе королевства Дания.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в НАТО обсуждали введение войск в Гренландию в ответ на слова Трампа.

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