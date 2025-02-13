Учения НАТО в Румынии перенесут из-за выборов президента

JDD: крупные учения НАТО в Румынии будут перенесены из-за президентских выборов

Майские учения НАТО Dacian Spring 25, которые должны пройти в Румынии, будут перенесены из-за выборов президента в стране. Об этом пишет французское издание Le Journal du Dimanche (JDD).

Известно, что в рамках этих учения Франция планировала дислоцировать на территории Румынии многонациональную структуру на уровне бригады в 4 тысячи военных. Цель учений — оценить способность перебросить столь крупную вооруженную группу на восточный фланг НАТО всего за 10 дней.

«Мы адаптируемся к политической ситуации», — пояснил источник издания перенос учений.

Повторные президентские выборы пройдут в Румынии 4 мая. Изначально они проходили в декабре прошлого года, Однако 6 декабря Конституционный суд Румынии после срочного совещания принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что выборы были отменены из-за того, что предвыборная кампания кандидата Кэлина Джорджеску якобы получала поддержку со стороны иностранного государства.

Ранее в Совфеде оценили шансы Джорджеску выиграть выборы президента Румынии.