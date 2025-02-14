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Эксперт раскритиковал слова Келлога о территориальных потерях Украины

Политолог Ткаченко: Запад должен признать потерю территорий Украины
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Mariam Zuhaib/AP

Политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о том, что Западу необязательно официально признавать утраченные Киевом территории.

По мнению эксперта, в заявлении Келлога «больше дипломатического символизма, чем реальной политики». Он допустил, что таким образом США дают понять Западу и Киеву, что Украина однажды якобы сможет восстановить контроль над утерянными территориями.

Политолог также напомнил, что Донбасс и Новороссия, в отличие от Прибалтики, которую приводит в пример Келлог, никогда не были суверенными государствами.

«Кроме того, возникает вопрос, зачем Москве заключать соглашение в условиях, когда одна из сторон заявляет, что не будет его признавать?» — задается вопросом Ткаченко.

Накануне Келлог заявил, что потерю территорий Украины, которые либо стали территорией России, закрепленной в конституции, либо контролируются РФ, зафиксируют в специальном соглашении. При этом, по его мнению, Западу не обязательно признавать этот документ.

Он напомнил, что когда СССР получил контроль над странами Балтии, США никогда не говорили, что Москва владеет этими государствами.

При этом, по мнению дипломата, пункт о территориях должен быть частью переговоров, так как России и Украине необходимо заключить долгосрочное и устойчивое соглашение по безопасности.

Ранее заместитель Келлога допустил вступление Украины в НАТО и возврат к границам 2014 года.

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