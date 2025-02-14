Заместитель Келлога допустил вступление Украины в НАТО и возврат к границам 2014-го

Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО и возвращения страны к границам 2014 года. Об этом в беседе с агентством Reuters заявил заместитель спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога Джон Коул.

«Сейчас это все еще на столе», — сказал Коул в ответ на вопрос, исключили ли США возможное членство Украины в НАТО.

Кроме того, он добавил, что возможное возвращение Украины к границам до 2014 года также все еще на столе.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года — это иллюзия, которая затягивает конфликт. При этом США предлагают включить в мирный договор гарантии для Киева, которые не дадут развязать новые боевые действия. По словам Хегсета, на Украине можно разместить миротворческую миссию, однако военные не должны иметь никакого отношения к НАТО и особенно к пятому пункту устава альянса.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль».