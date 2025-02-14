В Польше предложили альтернативу отправке войск на Украину

Косиняк-Камыш: США и Польша могут отправить на Украину свои фирмы

Соединенные Штаты и Польша могут отправить на территорию Украины не войска, а свои коммерческие предприятия. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит РИА Новости.

«Что мы можем сделать, направить свои фирмы — польские и американские — в формате Joint venture на Украину», — сказал он.

Косиняк-Камыш указал, что «95% техники, гумпомощи, вооружения проходит через логистический хаб в Польше». Он отметил, что предназначение Польши в конфликте на Украине— это «логистическое обеспечение, а не направление своих войск». Также он заявил, что Польша предлагает США создать на своей территории хаб для сервиса американского вооружения. Косиняк-Камыш добавил, что рад присутствию в Польше военного контингента Соединенных Штатов и хочет, чтобы американские солдаты «чувствовали себя как дома» на территории Польши.

До этого обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион заявил, что страны Прибалтики и Польшу ждет большое разочарование после переговоров России и США.

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