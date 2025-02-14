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Глава Пентагона исказил русскую пословицу и приписал ее Рейгану

Глава Пентагона Хегсет призвал при переговорах не доверять, а проверять
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Evelyn Hockstein/Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет, выступая, упомянул русскую пословицу, которую в своих речах любил использовать экс-президент Рональд Рейган, и немного исказил ее. Об этом пишет РИА Новости.

«Необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры. Но, как говорил Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте», — сказал глава Пентагона.

Рейган действительно пользовался русской пословицей «доверяй, но проверяй». Его выражению научила писательница Сюзанна Масси.

12 февраля Пит Хегсет заявил, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран и государств вне Евросоюза, а США не отправят туда свои войска. Он также отметил, что США не считают вступление Киева в НАТО частью мирного плана.

13 февраля Трамп поддержал позицию Хегсета относительно маловероятности и нецелесообразности вступления Украины в альянс.

Ранее в минобороны ФРГ заявили, что Европа должна участвовать в переговорах по миру.

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