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Медведев оценил призыв Шольца ввести режим ЧС в Германии

Медведев: Германия столкнется с неприятностями, если обидит США
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Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Германия рискует столкнуться с серьезными неприятностями, если обидит США. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом он прокомментировал инициативу немецкого канцлера Олафа Шольца о введении в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с текущей обстановкой на Украине. Глава правительства Германии внес соответствующее предложение после телефонного разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Медведев назвал действия Шольца «тихим протестом» против Вашингтона, связав его с предстоящими выборами немецкого канцлера.

«Поможет? Посмотрим, выборы собачьего вожака покажут», — добавил заместитель председателя СБ РФ.

В то же время он подчеркнул, что «Слон» в лице Вашингтона может всерьез обидеться на реакцию на его действия «Моськи» в лице Берлина. Если это произойдет, вся Германия столкнется с «крутыми неприятностями».

«Но, скорее всего, все, как обычно, ограничится визгливым лаем у огромной стопы Слона. Впрочем, и в этом случае Моська получит свою минуту славы», — резюмировал Медведев.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля, договорившись о немедленном начале переговоров с целью урегулирования украинского кризиса. Комментируя ситуацию, Шольц заявил, что подобные события требуют четкого и решительного позиционирования европейских стран. Также он обратился к немецкому парламенту, призвав депутатов ввести режим ЧС в Германии.

Ранее президент США усомнился в возвращении Украины к границам 2014 года.

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