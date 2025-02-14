В МИД РФ высказались об отношениях с Азербайджаном после авиакатастрофы в Актау

Попытки вбить клинья между Россией и Азербайджаном обречены на провал, многие в трагедии с самолетом Embraer 190 азербайджанских авиалиний (AZAL) хотят «половить удачу». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Попытки вбить клинья между народами, между странами, у которых такая совместная история, такая зона ответственности, в том числе региональная, и такие перспективы развития, — это все обречено на провал», — сказала дипломат.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Баку из Грозного, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

В предварительном докладе министерства транспорта Казахстана говорится, что при попытке посадки в Грозном, где действовал план «Ковер», экипаж ощутил удар, после чего сработала звуковая сигнализация отключения автопилота. В отчете подчеркивается, что на обломках лайнера были обнаружены множество сквозных и несквозных повреждений, в том числе правильной прямоугольной формы. Их появление специалисты связывают с «проникновением внешних объектов».

Ранее в Росавиации прокомментировали отчет Казахстана по крушению азербайджанского самолета.