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Мэр Дальнегорска обиделся на шутку Юрия Стоянова

Мэр Дальнегорска Теребилов упрекнул актера Стоянова за шутку о коррупции

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Телеканал «Россия 1»/Александр Теребилов/VK

Мэр Дальнегорска Александр Теребилов обиделся на шутку актера Юрия Стоянова про коррупцию. Об этом пишет Baza.

Актер в своей юмористической передаче «100янов» играл роль ведущего новостей и рассказывал о вымышленном коррупционном скандале с мэром Дальнегорска, который якобы украл из бюджета 5 миллионов рублей.

«А мог бы 25, как мэр Ближнегорска», — пошутил он.

Теребилов счел шутку «пошлым юмором, гротеском и похабщиной».

«Они же не стали высмеивать свою родную Махачкалу, откуда они родом. Вымышленного Ближнегорска и правда не существует, а Дальнегорск — город хоть и далёкий от столицы, но реальный, с настоящими людьми и историей, требующей к себе уважения», — написал он, предположив, что авторы скетча не смотрели на карту страны.

В 2022 году дальнегорский журналист опубликовал смешное видео с Теребиловым, после этого мэр вместе с военкомом разыскивал репортера, чтобы вручить ему повестку в военкомат.

Накануне юморист и актер Валерий Пономаренко в беседе с «Ридусом» прокомментировал жалобу главы Карелии Артура Парфенчикова в СК РФ на артистку Валерию Ломакину из-за ее шутки про карельский язык.

Ранее Ломакина извинилась перед теми, кого задела ее шутка.

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