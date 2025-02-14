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В МИД назвали голословными обвинения в принадлежности России упавших в Молдавии дронов

Захарова: РФ отвергает обвинения Молдавии в принадлежности ей упавших БПЛА
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация отвергает обвинения властей Молдавии в том, что на территории республики якобы были обнаружены обломки российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

Она подчеркнула, что эти утверждения голословные.

Захарова напомнила, что боевые дроны применяются вооруженными силами России исключительно против военных целей и связанных с ними объектов инфраструктуры Украины.

По словам дипломата, России рассчитывает, что руководство Молдавии пересмотрит свое отношение к российскому послу, у которого не принимают верительные грамоты.

Накануне утром молдавские полицейские нашли неподалеку от города Салчия в районе Тараклия рухнувший дрон. После предварительного осмотра было установлено, что взрывчатых веществ в нем не обнаружено.

Ранее посол назвал безосновательными обвинения в принадлежности РФ упавших в Молдавии БПЛА.

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