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В Кремле заявили о попытках украинских политиков сорвать переговоры

Песков: на Украине всегда будут люди, выступающие против переговоров
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что среди украинских политиков всегда будут люди, выступающие против мирных переговоров. Он сделал соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались, рассматривает ли Москва удары Киева по Запорожской и Чернобыльской атомным электростанциям (АЭС) как единую попытку сорвать переговорный процесс.

Отвечая на вопрос, представитель Кремля не стал называть соответствующие атаки «звеньями одной цепи». В то же время он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают бить по российским инфраструктурным объектам.

«Здесь наша позиция хорошо известна. А то, что наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать с переговорным процессом, это очевидно. И очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс <...> сорвать», — добавил Песков.

В ночь на 14 февраля эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрыв у нового саркофага, который защищает поврежденный четвертый реактор Чернобыльской АЭС. По данным инспекторов, взрыв произошел после того, как в крышу саркофага врезался дрон.

На Украине ответственность за произошедшее возложили на российских солдат. Однако пресс-секретарь президента РФ опроверг данные о том, что военнослужащие страны атаковали станцию, и назвал провокацией все подобные высказывания.

Ранее в офисе украинского лидера рассказали о реакции участников Мюнхенской конференции по безопасности на взрыв на Чернобыльской АЭС.

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Переговоры о мире на Украине
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