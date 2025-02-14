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В Кремле оценили возможность приезда представителей России в Мюнхен

Песков: вряд ли представители России пользовались военным самолетом США
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что самолет США, который привез в Москву россиянина Александра Винника, мог использоваться для того, чтобы представители РФ были перевезены на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

«Мне об этом ничего неизвестно, но вряд ли российские официальные лица пользовались американским военным самолетом», — сказал Песков.

Он еще раз добавил, что ему об этом ничего неизвестно.

В ночь на пятницу, 14 февраля, в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник. Его арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции по обвинению в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в Соединенные Штаты. Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что для контактов по Украине представителям США и РФ потребуются дни.

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