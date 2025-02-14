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В Германии заявили, что представителей России не будет на Мюнхенской конференции

Deutschlandfunk: представителей России не будет на Мюнхенской конференции
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Jens Meyer/AP

Представители России не приедут на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поэтому их переговоры в Германии с чиновниками из США маловероятны. Об этом в эфире Deutschlandfunk сообщил председатель конференции Кристоф Хойсген.

«Мы не аккредитовали ни одного представителя российского правительства. А без аккредитации сюда не попасть», — сказал Хойсген перед началом мероприятия.

До этого советник украинского президента по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что Украина не намерена вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции.

Заявление было сделано после того, как американский президент сказал журналистам в Белом доме, что должностные лица высокого уровня из России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Ранее сообщалось, что Украина завершила работу над проектом соглашения о полезных ископаемых и передала его США.

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