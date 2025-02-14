Украина завершила работу над проектом соглашения о полезных ископаемых и передала его США

Украина завершила работу над проектом соглашения о полезных ископаемых и передала его властям США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Украина доработала драфт соглашения о полезных ископаемых и передала его США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американская сторона попросила время до конца дня для работы над соглашением.

4 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По словам американского лидера, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Позднее глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в Украину свыше $300 млрд и намерены получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.

Ранее в Раде призвали провести ревизию полезных ископаемых.