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США перенесли встречу Зеленского с вице-президентом Соединенных Штатов

«Страна»: встречу Вэнса и Зеленского перенесли для доработки сделки по недрам
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Leah Millis/Reuters

Личная встреча украинского лидера Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности переносится, поскольку Вашингтон взял время в целях доработки соглашения с Киевом по полезным ископаемым Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Встреча Зеленского и Вэнса в Мюнхене переносится, потому что США взяли время на доработку проекта соглашения по полезным ископаемым», — говорится в сообщении издания.

14 февраля сообщалось, что Украина завершила работу над проектом соглашения о полезных ископаемых и передала его властям США.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico писал, что Украина владеет 22 из 30 критически важных для Евросоюза полезных ископаемых, страна способна экспортировать уран в ЕС.

Ранее на Украине признали, что ее «отымели».

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