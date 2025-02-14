Урегулирование украинского конфликта путем переговоров обсудят на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова передает агентство Reuters.

«‎Мы поговорим о конфликте между Украиной и Россией и о том, как его урегулировать путем переговоров», — прокомментировал Вэнс.

До этого он анонсировал «шокирующую» сделку с Россией по Украине. Как пишет газета The Wall Street Journal, заявление Вэнса сделано в преддверии его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Вэнс заявил, что намерен сказать союзным европейским лидерам, что они «душат свободу слова и демократию», не работая с правыми партиями.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что стремление включить Украину в Североатлантический альянс стало причиной конфликта на территории этой страны. Таким образом, американский лидер согласился с утверждением президента России Владимира Путина, который назвал желание Запада включить Украину в НАТО первопричиной конфликта.

Ранее Захарова заявила, что Запад использовал Украину и «списал в утиль».