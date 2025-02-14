В Совфеде оценили слова вице-президента США о «шокирующей» сделке с РФ

Сенатор Джабаров: о сути шокирующей сделки США и РФ знает только команда Трампа

Только американский лидер Дональд Трамп и его администрация знают о «шокирующей» сделке с РФ, которую анонсировал вице-президент США Джэймс Дэвид Вэнс. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил член верхней палаты российского парламента Владимир Джабаров.

По его словам, команда нынешнего хозяина Белого дома состоит из единомышленников. Этим она отличается от администрации предыдущего президента США Джо Байдена, уточнил законодатель.

«Я думаю, что они пытаются что-то сделать. Получится, не получится — неизвестно», — сказал член Совета Федерации РФ.

В то же время Джабаров назвал «гаданием» попытки понять, что означало высказывание Вэнса о «шокирующей» сделке.

13 февраля вице-президент США дал интервью для газеты The Wall Street Journal, в ходе которого высказался о предстоящих переговорах с РФ по украинскому конфликту. Он выразил уверенность, что по итогам диалога Москва и Вашингтон заключат сделку, которая «шокирует многих людей».

При этом журналисты отметили, что Джэймс Дэвид Вэнс сделал соответствующее заявление в преддверии своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ожидается, что они проведут переговоры 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее посол предупредил о возможных попытках Украины сорвать диалог РФ и США.