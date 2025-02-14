В Грузии прокомментировали резолюцию ЕП по выборам в стране

Бочоришвили: нас интересует будущее Грузии, а не что напишут в резолюции ЕС

Грузию интересуют национальные интересы и будущее страны, а не то, что напишут в резолюции Евросоюза (ЕС). Об этом заявила министр иностранных дел республики Мака Бочоришвили, передает «Sputnik Грузия».

«Нам нужно защищать нашу страну, ее интересы. Прежде всего, отправной точкой должно быть будущее нашей страны, а не то, что какой-нибудь депутат Европарламента напишет в резолюции», — заявила дипломат.

По словам Бочоришвили, на вопрос о важности защиты собственных интересов отвечают события, которые происходят вокруг Украины.

Накануне Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом не признавать легитимной действующую в Грузии власть и бойкотировать ее, а также признал Саломе Зурабишвили президентом республики.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

Ранее в Грузии отказались следовать указаниям ЕС.