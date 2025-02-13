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Кулеба оценил возможность получения Украиной ядерного оружия

Кулеба: разговоры о ядерном оружии ведутся для поддержания боевого духа ВСУ
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Разговоры о ядерном оружии на Украине ведутся для поддержания боевого духа Вооруженных сил Украины (ВСУ), они нереалистичны. Об этом заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По его словам, Украина может попробовать стать, как Иран или Северная Корея.

«Но боюсь, что мы перестанем существовать гораздо быстрее, чем эти страны, потому что у нас есть враг, который просто воспользуется тем, что от нас все партнеры отвернутся, сделают нас парией, и россияне нас добьют», — сказал Кулеба.

9 февраля он заявил, что Украина лишилась шанса остаться ядерной страной в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. Он отметил, что если сейчас страна пойдет на создание ядерного оружия, то потеряет всех партнеров и все поставок оружия.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что если Соединенные Штаты не хотят видеть Украину в НАТО, то могут передать Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. Он посетовал, что вступление страны в Североатлантический альянс может затянуться на десятилетия. В таком случае, по его словам, возникает вопрос, как Украина будет защищаться. В связи с этим Зеленский призвал предоставить Киеву ядерное оружие.

Ранее Келлог оценил шанс Украины вернуть ядерное оружие «между мизерным и нулевым».

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