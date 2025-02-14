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Депутат европарламента от Словакии упрекнул ЕС за антироссийскую политику

Депутат ЕП Блаха: Европу перестали уважать из-за антироссийского настроя

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха заявил, что Европейский союз понес значительные убытки из-за антироссийского настроя. Его слова приводит Telegram-канал «Пул N3».

«Я должен извиниться, но я нахожу антироссийские настроения здесь совершенно ужасными», — сказал парламентарий.

Он отметил, что Украина в ходе вооруженного конфликта потеряла сотни тысяч людей, и если бы Евросоюзу в 2022 году удалось договориться с российским президентом Владимиром Путиным в Стамбуле, то сейчас в Европе был бы мир.

Также Блаха обратил внимание, что введенные в отношении России санкции вредят прежде всего самой Европе, она пострадала больше, чем какая-то другая страна. Вдобавок к этому президент Украины Владимир Зеленский перекрыл газовые краны. Депутат назвал такое поведение украинского лидера высокомерным.

Также евродепутат напомнил о том, что США вступили в переговоры с Россией, не пригласив страны Европы. По его мнению, Европу больше не уважают, поэтому она больше не может идти по антироссийскому пути.

Блаха заявил, что в начале марта он выступил в парламенте России, «чтобы попытаться принять участие в мирных переговорах и следить за ходом переговоров».

Ранее сообщалось, что Трамп прервал связи с Евросоюзом на фоне переговоров по Украине.

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