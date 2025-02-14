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Администрацию Трампа обязали возобновить иностранную помощь

Судья обязал Белый дом возобновить замороженную помощь другим странам
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Carlos Barria/Reuters

Федеральный судья в США обязал администрацию нового американского президента Дональда Трампа возобновить иностранную помощь, которую глава государства распорядился заморозить сразу после вступления в должность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебное постановление.

По данным агентства, в окружном суде по округу Колумбия решение властей связали с необходимостью пересмотреть программы финансирования с точки зрения их эффективности.

«На сегодняшний день ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом иностранной помощи <...> была рациональным предвестником пересмотра программ», — говорится в постановлении федерального судьи.

В документе подчеркивается, что действия Трампа и его администрации вызвали «шоковую волну» и стали препятствием для выполнения нескольких тысяч соглашений.

Трамп официально вступил в должность главы государства 20 января 2025 года. После церемонии инаугурации он направился в Белый дом и менее чем за час подписал несколько десятков указов. В том числе американский лидер распорядился приостановить помощь другим странам, включая Украину, на 90 дней.

25 февраля государственный департамент США заморозил большую часть программ иностранной помощи.

Ранее Вашингтон урезал помощь Киеву на расследование военных преступлений.

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