Санкции против России не имеют никакого смысла и должны быть отменены. Об этом ТАСС заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

По его словам, Токио должен дать понять, что введение рестрикций против России было огромной ошибкой и просчетом администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Судзуки добавил, что экс-глава Белого дома обещал, что после антироссийских санкций Москва прекратит боевые действия на Украине за два месяца, но с их начала пор прошло почти три года.

6 февраля генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио по-прежнему придерживается позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора с Москвой.

По его словам, премьер-министр Японии Сигэру Исибав выступит с видеообращением по случаю «Дня северных территорий». Он собирается заявить, что отношения Токио и Москвы находятся в сложном положении, но правительство «придерживается курса решить проблему северных территорий и заключить мирный договор».

Ранее Лавров отреагировал на сигналы Японии по мирному договору с Россией.