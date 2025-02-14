Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии призвали отменить все санкции против России

Японский депутат Судзуки: санкции против России были главной ошибкой Байдена
close
Global Look Press

Санкции против России не имеют никакого смысла и должны быть отменены. Об этом ТАСС заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

По его словам, Токио должен дать понять, что введение рестрикций против России было огромной ошибкой и просчетом администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Судзуки добавил, что экс-глава Белого дома обещал, что после антироссийских санкций Москва прекратит боевые действия на Украине за два месяца, но с их начала пор прошло почти три года.

6 февраля генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио по-прежнему придерживается позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора с Москвой.

По его словам, премьер-министр Японии Сигэру Исибав выступит с видеообращением по случаю «Дня северных территорий». Он собирается заявить, что отношения Токио и Москвы находятся в сложном положении, но правительство «придерживается курса решить проблему северных территорий и заключить мирный договор».

Ранее Лавров отреагировал на сигналы Японии по мирному договору с Россией.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами