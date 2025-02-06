В кабмине Японии рассказали о желании заключить мирный договор с Россией

Япония по-прежнему придерживается позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, премьер-министр Японии Сигэру Исиба посредством видеообращения обозначит, что отношения Токио и Москвы находятся в сложном положении, но правительство хочет разрешить эту ситуацию.

До этого Исиба принес извинения в парламенте за неуместные высказывания двух чиновников, которые одобрили идею организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах.

В октябре Исиба, выступая перед парламентом, заявил о намерении решить «территориальную проблему» с Россией. По его словам, отношения двух стран находятся в «тяжелом состоянии», но продолжение курса на заключение мирного договора необходимо. При этом Токио не намерено отказываться от санкционного давления на Москву.

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