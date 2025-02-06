Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В кабмине Японии рассказали о желании заключить мирный договор с Россией

Хаяси: Япония придерживается курса на решение территориальной проблемы с Россией
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Япония по-прежнему придерживается позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, премьер-министр Японии Сигэру Исиба посредством видеообращения обозначит, что отношения Токио и Москвы находятся в сложном положении, но правительство хочет разрешить эту ситуацию.

До этого Исиба принес извинения в парламенте за неуместные высказывания двух чиновников, которые одобрили идею организации совместного с Россией захоронения ядерных отходов на южных Курильских островах.

В октябре Исиба, выступая перед парламентом, заявил о намерении решить «территориальную проблему» с Россией. По его словам, отношения двух стран находятся в «тяжелом состоянии», но продолжение курса на заключение мирного договора необходимо. При этом Токио не намерено отказываться от санкционного давления на Москву.

Ранее Лавров отреагировал на сигналы Японии по мирному договору с Россией

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами