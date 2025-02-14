Самолет госсекретаря США столкнулся в воздухе с «механической неисправностью»

Самолет госсекретаря США Марко Рубио, летевший в Мюнхен, столкнулся в воздухе с технической проблемой и был вынужден развернуться. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя госдепа США.

«Самолет, перевозивший госсекретаря США Марко Рубио из Вашингтона в Мюнхен, столкнулся с механической неисправностью и развернулся. Это означает, что Рубио продолжит свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на другом самолете», — говорится в сообщении.

Госсекретарь США 14 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

В апреле 2024 года самолет Boeing 737 на тот момент действующего госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена сломался во Франции.

В ночь на 14 февраля сообщалось, что борт военно-воздушных сил США, который доставил в Россию освобожденного в результате обмена криптоинвестора Александра Винника, покинул аэропорт Внуково.

Ранее стало известно, кто возглавит переговоры РФ и США с американской стороны.