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Самолет Блинкена сломался во Франции

Bloomberg: самолет Boeing 737 госсекретаря США Блинкена сломался во Франции

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Jonathan Ernst/Reuters

Самолет Boeing 737 госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена сломался во Франции. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Представитель Госдепартамента сообщил о технических проблемах с самолетом, на котором Блинкен прилетел во Францию», — говорится в сообщении.

Журналисты добавили, что делегация США ехала из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на машинах.

17 января госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь из Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ) как было запланировано, из-за «критической поломки» в его самолете.

До этого сообщалось, что визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Тихоокеанский регион был сорван из-за технических проблем с ее самолетом.

Ранее в США назвали последствия помощи Украине.

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