Трамп заявил о договоренности по постройке «одного из величайших торговых маршрутов»

Трамп: США и Индия создадут один из величайших торговых маршрутов в истории

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг с премьер-министром Индии Нарендрой Моди договоренности о создании «одного из величайших торговых маршрутов во всей истории». Его слова передает ТАСС.

«Наконец, мы договорились работать вместе, чтобы помочь построить один из величайших торговых маршрутов во всей истории», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Моди по итогам переговоров.

Он рассказал, что этот маршрут пройдет от Индии до Израиля, Италии и далее до США, соединяя их портами, железными дорогами и подводными кабелями.

На этот проект уже потратили некоторые средства, «но мы собираемся потратить гораздо больше, чтобы оставаться на передовом уровне и по-прежнему быть лидером», добавил американский лидер.

10 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что индийские покупатели сжиженного природного газа обсуждают с американскими поставщиками вопрос закупок большего количества топлива.

Ранее США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с российской нефтью.