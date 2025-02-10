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Индия нарастит объем закупок СПГ у США

Bloomberg: индийские импортеры обсуждают с США вопрос увеличения закупок СПГ
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Depositphotos

Индийские покупатели сжиженного природного газа (СПГ) обсуждают с американскими поставщиками вопрос закупок большего количества топлива, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

Как сообщили собеседники издания, индийские фирмы, в том числе Indian Oil Corporation, обсуждают вопрос долгосрочного сотрудничества с американским экспортером Cheniere Energy Inc. и рядом других компаний. Обсуждения ведутся в преддверии встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом США Дональдом Трампом, которые проведут переговоры 12–13 февраля.

Источники Bloomberg добавили, что правительство Индии требует от импортеров скорейшего заключения сделок и оказывает давление на них.

Во второй половине января министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что власти намерены увеличить объемы закупки нефти и газа у США после слов американского президента Трампа о желании максимально нарастить добычу ресурсов. Отмечается, что всего Индия закупает 4,8 млн баррелей нефти в сутки, из которых на российские приходится 1,8 млн.

Ранее стало известно об остановке единственного в России завода СПГ-оборудования.

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