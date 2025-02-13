На Украине заявили о «воодушевлении» Путина после переговоров с Трампом

Нардеп Гончаренко посетовал на «воодушевление» Путина после беседы с Трампом

Президент России Владимир Путин выглядит «воодушевленно» после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, однако у Украины нет другого выхода, кроме как довериться президенту США. С таким заявлением в эфире телеканала Sky News выступил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«К сожалению, после вчерашнего разговора Путин выглядит воодушевленным», — посетовал Гончаренко.

Он понадеялся, что Трампу удастся «продемонстрировать силу» президенту России. Гончаренко также выразил обеспокоенность словами министра обороны США Пита Хегсета о том, что Киеву не удастся вернуться к границам 2014 года.

«Все должны еще раз вспомнить, что поставлено на карту», — сказал политик.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее Бербок удивилась разговору Путина и Трампа.