AT: Трамп никогда не согласится одномоментно снять все санкции с России

Президент США Дональд Трамп никогда не согласится одномоментно снять санкции Запада с России и, вероятно, будет делать это поэтапно в качестве возможной «награды» за соблюдение потенциального соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом пишет Asia Times.

«Россия неоднократно требовала отмены всех западных санкций, но можно утверждать, что «мастер сделок» Трамп никогда не согласится сделать это сразу, предпочтя вместо этого разработать план поэтапного снятия санкций в качестве награды за соблюдение Россией соглашения о прекращении огня, перемирии или мирного договора», — говорится в тексте.

По мнению авторов, Вашингтон мог бы снять санкции на российский экспорт нефти морским путем, чтобы убедить Москву в серьезности намерений по ослаблению давления на Россию. Кроме того, ЕС мог бы возобновить часть российского экспорта, говорится в тексте.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали санкции во время телефонной беседы. Он напомнил, что в Москве считают санкции незаконными.

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