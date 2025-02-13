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Каллас предрекла провал мирного соглашения без мнения Украины и ЕС

Каллас: мирное соглашение без мнения Украины и Европы будет обречено на провал
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Yves Herman/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предупредила, что любое мирное соглашение без учета мнения Украины и Евросоюза будет обречено на провал. Ее слова перед началом совета Украина – НАТО приводит «Европейская правда».

«Как я сказала, любое соглашение, [заключенное] без нас, провалится, потому что Европа и Украина необходимы для того, чтобы также имплементировать это соглашение. Без нас за столом переговоров вы можете договориться о чем угодно, но все это провалится из-за отсутствия имплементации», – сказала Каллас.

По ее словам, такое соглашение будет нечестным и не остановит конфликт.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за заявление, в котором говорится, что Евросоюз должен играть центральную роль в любых переговорах по конфликту на Украине. По его словам, Евросоюз не может требовать, чтобы его «усадили за стол переговоров». Нужно это заслужить хорошим руководством и умной дипломатией, указал премьер Венгрии.

Ранее Пушков раскрыл истинные планы Европы по конфликту на Украине.

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