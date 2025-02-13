В Раде задались вопросом, что Украина «сделала не так» после разговора Трампа и Путина

Нардеп Рудик задумалась, что Украина сделала не так после беседы Путина и Трампа

Беседа президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заставила народ Украины задаться вопросом, «что они сделали не так». Об этом в беседе с телеканалом Sky News заявила депутат Верховной рады Украины от партии «Голос» Кира Рудик.

По ее словам, «обидно слышать» о том, что «изоляция» Владимира Путина закончилась и что США «не могут четко определить, какими будут гарантии безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения» после разговора двух лидеров.

«Вопрос в том, что мы сделали не так? Мы боремся за нашу нацию, наше будущее, нашу демократию и являемся суверенным государством — мы хотим выжить. Так в чем же наша вина?», — сказала Рудик.

Она задалась вопросом, неужели единства Запада оказалось недостаточно, чтобы «оттеснить» Россию.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее в Германии пренебрежительно высказались о разговоре Путина и Трампа.