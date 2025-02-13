В Германии пренебрежительно высказались о разговоре Путина и Трампа

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал договоренности, достигнутые президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в ходе разговора «гнилой сделкой». Его слова приводит n-tv.

Он назвал «хорошим» тот факт, что Трамп ведет переговоры с Путиным и «ищет дипломатическое решение» конфликта.

«Но то, что Трамп, похоже, задумал, будет гнилой сделкой. Решение через главу Украины и Европы – это не решение», – подчеркнул Клингбайль.

По словам политика, если исключить Европу и Украину из переговорного процесса, проблемы будут перенесены в будущее, что ухудшит ситуацию с безопасностью для Германии и континента в целом.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Раннее Шольц выступил с заявлением после разговора Путина и Трампа.