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Трамп потребовал от агентства Reuters вернуть деньги правительству

Трамп потребовал от Reuters вернуть выделенные правительством деньги
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы агентство Reuters вернуло деньги, которые оно получило от американского правительства, в частности от министерства обороны. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

В своей публикации Трамп заявил со ссылкой на департамент государственного управления США (DOGE), который возглавляет американский предприниматель Илон Маск, что Reuters получило $9 млн от министерства обороны.

«Департамент государственного управления США (DOGE): похоже, что радикально левый Reuters получил девять миллионов долларов от министерства обороны на изучение «социального введения в заблуждение в больших масштабах». Сейчас же верните деньги!» — написал американский лидер.

Кроме того, Трамп потребовал и от издания Politico вернуть миллионы долларов американским налогоплательщикам. Президент США также упомянул газету New York Times, назвав издание «издыхающим».

До этого Маск в соцсети X заявил, что агентство Reuters получало миллионы долларов от американских властей за введение аудитории в заблуждение. Глава DOGE также сообщил, что Пентагон заплатил агентству $9 млн за «социологические» проекты. Маск назвал деятельность Reuters «полнейшим обманом».

Ранее Маск посмеялся над «независимыми СМИ», которые спонсировало USAID.

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