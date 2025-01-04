Страны ШОС рассматривают возможность либерализации визового режима

Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассматривают вопрос либерализации визового режима между странами-членами. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев в беседе с РИА Новости.

«Пока речь идет не о введении безвизового режима для всех государств — членов ШОС, а о его либерализации, поскольку в основном предоставление безвизовых режимов сейчас проходит на двусторонней основе», — отметил он.

Генеральный секретарь организации подчеркнул, что сотрудничество в туристической сфере является важным направлением работы ШОС.

Накануне Ермекбаев заявил, что страны Шанхайской организации сотрудничества все еще обсуждают создание единой валюты. Он добавил, что платежные системы стран ШОС в данный момент уже плотно связаны с другими валютами.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Изначально в нее входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Главные цели — укрепление доверия между странами-участницами, развитие в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

Сейчас в ШОС входят десять стран: Россия, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Еще две страны имеют статус наблюдателя — Афганистан и Монголия.

Ранее в Кремле рассказали, что может помешать Турции вступить в ШОС.