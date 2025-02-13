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В Польше раскрыли позицию России на переговорах с Трампом

Tok FM: у России есть сильные и слабые стороны на переговорах с Трампом
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Аналитик портала Politykа Insight Анна Мария Дынер в эфире радиостанции Tok FM заявила, что у России есть сильные и слабые стороны на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Дынер, сейчас актуальным является вопрос, насколько грядущие переговоры окажутся сложными для России.

«Русские по-прежнему имеют преимущество на линии фронта и обладают ресурсами для ведения боевых действий в течение еще как минимум нескольких месяцев», — указала на одну из сильных сторон Москвы Дынер.

Она считает, что в связи с этим администрация Трампа не будет предъявлять каких-либо жестких требований, если Москва будет готова к заключению какого-либо соглашения.

Дынер добавила, что слабой стороной РФ является «страх перед двумя вещами»: гораздо более жесткими санкциями и увеличением военной поддержки Украины.

До этого герой России генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Tsargrad.tv назвал ключевой пункт переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, «от которого зависит все».

Ранее в Кремле заявили о необходимости оперативной встречи Путина и Трампа.

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