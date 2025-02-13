Дугин: Европа превратилась в Украину, а не наоборот

Философ Дугин: в Европе паника после переговоров Путина и Трампа

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин прокомментировал состоявшиеся переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, а также панические настроения в Евросоюзе на этом фоне.

«По сути, мы наблюдаем, что «Европа стала Украиной, а не Украина Европой», — сказал Дугин.

По мнению эксперта, Европа оказалась на обочине, а в мире вступает в силу порядок великих держав. Однако следует помнить, что очень многое предстоит сделать для укрепления нового миропорядка, подчеркнул он.

Как сообщает журнал The Economist, после разговора Путина и Трампа Киев пал духом, а президент Украины Владимир Зеленский и его европейские сторонники с ужасом ждут, что Вашингтон их бросит. Неназванный украинский чиновник заявил изданию, что процесс урегулирования, вероятно, пройдет без участия его государства. Генсек НАТО Марк Рютте при этом назвал беседу лидеров РФ и США удачной и выразил мнение, что она «создает впечатление» начала переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Ранее глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире после его беседы с Путиным.