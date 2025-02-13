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В Еврокомиссии отреагировали на разговор Путина и Трампа

ЕК сочла разговор Путина и Трампа началом урегулирования конфликта на Украине
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Европейская комиссия (ЕК) считает, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является началом процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Вчерашний звонок между президентом Путиным и президентом Трампом — начало процесса», — отметила она.

13 февраля депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что состоявшиеся переговоры Путина и Трампа — это только начало. По его мнению, впереди ожидается большой переговорный процесс.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС заявили, что Европа не заслужила место за столом переговоров по Украине.

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