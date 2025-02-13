Гурулев: телефонные переговоры Путина и Трампа — только начало

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал состоявшиеся переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По его словам, то, что произошло, — это только начало. Впереди большой переговорный процесс.

«Определены основные акторы со стороны США, понятно. Я думаю, что сейчас будут определены со стороны России. Третий момент, я думаю, — будут четко обозначены те критерии, про которые говорил наш президент и которые устраивают Российскую Федерацию. А дальше долгий процесс согласования всех усилий, потому что вопросы безопасности и, самое главное, гарантии безопасности», — детализировал Гурулев.

Он добавил, что видит в переговорном процессе только двух игроков — Россию и США.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС заявили, что Европа не заслужила место за столом переговоров по Украине.