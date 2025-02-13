Военный эксперт указал на важный нюанс в переговорах Путина и Трампа

Военный эксперт Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал состоявшиеся переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Он подчеркнул важность того, что глава Белого дома сначала поговорил с Путиным, а затем с украинским президентом Владимиром Зеленским. По мнению эксперта, это может указывать на желание Трампа понять позиции Москвы для более конструктивного разговора с Киевом.

Он охарактеризовал эти переговоры как разведывательные для определения позиций обеих сторон и поиска возможных компромиссных решений.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее в Кремле рассказали, можно ли ожидать прекращения огня в преддверии очных переговоров Путина и Трампа.