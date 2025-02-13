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Токаев оценил пользу для Казахстана разговора Путина и Трампа

Токаев назвал положительной тенденцией разговор Путина и Трампа
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал состоявшийся накануне телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Его слова приводит Tengrinews.

«Наша позиция становится реальностью, две крупные державы начали политический диалог», — сказал глава государства.

По его словам, это положительная тенденция, которая пойдет на пользу и Казахстану.

«Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать», — добавил Токаев.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля, он продлился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. По словам президента США, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Трампа.

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